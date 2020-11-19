المغرب.. العثور على القنصل الفرنسي في طنجة مشنوقا في محل إقامته

أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب وفاة القنصل العام الفرنسي في مدينة طنجة في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن انتحاره في مكان إقامته.

وكتبت السفارة على توتير " ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19 نونبر".

واكتفت السفارة بنقل تعزية العاملين فيها إلى عائلته وأصدقائه دون ذكر المزيد من تفاصيل الوفاة.