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المغرب.. العثور على القنصل الفرنسي في طنجة مشنوقا في محل إقامته

Lebanon 24
19-11-2020 | 23:00
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أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب وفاة القنصل العام الفرنسي في مدينة طنجة في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن انتحاره في مكان إقامته.

وكتبت السفارة على توتير " ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19 نونبر".

واكتفت السفارة بنقل تعزية العاملين فيها إلى عائلته وأصدقائه دون ذكر المزيد من تفاصيل الوفاة.

ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا ، القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19نونبر.


يشاطر جميع العاملين في السفارة الفرنسية عائلته وأقربائه وأصدقائه أحزانهم ويتقدمون لهم بأحر التعازي.
تشكر السفارة جميع من عبروا عن تضامنهم. pic.twitter.com/lfP3emS0zY

 

وأكد الأمن المغربي العثور على جثة القنصل مشنوقا في محل إقامته داخل القنصلية، فيما طوقت عناصر الأمن مقر القنصلية.

وكان موقع "le360" المغربي قال إن المعطيات الأولية تؤكد أن القنصل، 55 عاما، أقدم على الانتحار في الساعات الأولى من الخميس، إذ وجد مشنوقا.

ولا تعرف الأسباب وداوفع الانتحار، إلا أن الموقع قال إن القنصل كان يعيش مشاكل خاصة وتقدم بطلب إعفائه من مهامه الدبلوماسية لسفير فرنسا بالمغرب رغم مرور أسابيع قليلة على تعيينه في منصبه.

المصدر: الحرة
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