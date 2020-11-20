عربي-دولي

"كانت في لبنان".. صديقة قديمة لإيفانكا تكشف المستور عنها وعن ترامب (صورة)

Lebanon 24
20-11-2020 | 06:34
A-
A+
Doc-P-767655-637414512731774588.png
Doc-P-767655-637414512731774588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صحافية تدعى ليساندرا أوسترستروم، كانت صديقة في فترة المراهقة والشباب من إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقالة عن أسوا ذكرياتها مع صديقتها السابقة.
 
 
وروت أوسترستروم التي تقدم نفسها على أنها صحفية مستقلة تغطي أخبار الولايات المتحدة والشرق الأوسط، تفاصيل تعرفها على إيفانكا ترامب في الصف السابع بمدرسة خاصة بالفتيات في مانهاتن، مرورا بتوثق علاقتهما ومغامراتهما ومشاغباتهما معا وصولا إلى حضورها حفل زواج إيفانكا على جاريد كوشنر، ثم اختلافهما وانقطاع الصلات بينهما.

وعلى الرغم من أن المقالة الطويلة جدا ومخصصة للحديث عن عيوب إيفانكا وكشف مغامراتها وسلوكياتها السلبية أثناء فترة المراهقة، إلا أن الصحيفة عرجت ومنذ البداية على والدها دونالد ترامب، حيث ذكرت أنه بالكاد كان يتحدث إليها باستثناء السؤال عما إذا كانت إيفانكا هي الأجمل في الصف أو أكثر شهرة!

وتقول صديقة إيفانكا السابقة إنها أجابت ترامب حينها قائلة إنها تأتي في المراكز الخمسة الأولى!

ومضت أوسترستروم تسرد انطباعاتها عن ترامب قائلة إنه ورغم عدم تذكره اسمها بتاتا، إلا أنه كان يتمتع بـ"ذاكرة فوتوغرافية للتغيرات في جسدي".

وبهذا الشأن روت أنها كانت ذات مرة تتناول الغداء مع إيفانكا وأشقائها في منتجع Mar-a-Lago، وما أن قال ترامب مرحبا، حتى اختطف دونالد ترامب الابن شطيرة جبنة من صحنها، وفيما بادرت إيفانكا إلى توبيخه، قال ترامب لإيفانكا: "لا تقلقي. هي ليست في حاجة إليها، وهو يسدي معروفا إليها"، مضيفة أن ترامب كان يهنئها حين تفقد وزنها.

وسردت الصحفية في مقالتها حادثة جرت قبل أن تتوطد علاقاتهما، واصفة ابنة الرئيس الأميركي بأنها كانت بمثابة "زعيمة عصابة". 

وذكرت أنهما سارتا لاحقا في طريقين مختلفين، وأنها سافرت إلى لبنان للعمل هناك، ودخلت إيفانكا مجال العمل في بروكلين في مجال العقارات.

وتصادف أن تجاهلت إيفانكا صديقتها بعد زفافها وارتباطها بكوشنر، حين أبلغتها عن عملها الجديد، ما فجر التناقضات وأفسد الود بينهما "فانهارت صداقتنا تحت وطأة خلافاتنا".

ولم تخف أوسترستروم "اشمئزازها" من دونالد ترامب، وقالت إنها صوتت ضده في انتخابات عام 2016، ولم تكن تتوقع مطلقا فوزه بالرئاسة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2020-11-20
07:00 | 2020-11-20
23:30 | 2020-11-19
23:00 | 2020-11-19
22:30 | 2020-11-19
22:29 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website