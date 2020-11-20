جيش أذربيجان يدخل إقليما سيطر عليه الأرمن 30 عاما

أعلن جيش أذربيجان، صباح الجمعة، دخوله إلى إقليم أغدام المتاخم لمنطقة ناغورني كراباخ، بعد أولى عمليات الانسحاب الثلاث للقوات الأرمنية التي ينص عليها اتفاق وقف الأعمال القتالية.



وقال وزير الدفاع الأذربيجاني إن "وحدات الجيش دخلت إقليم أغدام"، في إشارة إلى المنطقة التي كان يسيطر عليها الأرمن منذ حوالى 30 عاما، واضطروا للتنازل عنها بعد هزيمتهم في النزاع الدموي الذي دار مؤخرا.

وهذه أول منطقة يدخلها الجيش الأذربيجاني بعد تنازل الأرمن عنها.

وإلى جانب أراض في منطقة ناغورني كراباخ بينها خصوصا شوشة ثاني مدن الإقليم، تستعيد أذربيجان بموجب الاتفاق الأقاليم الأذربيجانية السبعة التي كانت تشكل الحزام الأمني للجمهورية المعلنة من جانب واحد.

وقد سيطرت على 4 منها بقوة السلاح، وبدأت تسلم 3 أخرى هي أغدام، الجمعة، وكالبجار في 25 تشرين الثاني، ولاشين في الأول من كانون الأول.

وفر سكان المنطقة الأرمن قبل وصول قوات الجيش الأذربيجاني.