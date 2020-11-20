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بمواجهة كورونا.. لقاح ثالث يزف بشرى سارة لكبار السن

Lebanon 24
20-11-2020 | 11:30
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كشفت التجارب السريرية التي أجريت على لقاح شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" ضد فيروس كورونا المستجد، أنه أظهر فعالية ملحوظة في حماية كبار السن من "كوفيد 19".

 

وأوردت النتائج المنشورة في مجلة "لانست" الطبية المرموقة، أن هذا اللقاح آمن لكبار السن، ويحقق المناعة التي يحصل عليها باقي الفئات العمرية.

 

واستند هذا الرأي العلمي إلى تحليل تفصيلي لبيانات المرحلة الثانية من التجارب السريرية، التي خضع لها اللقاح.

 

وتمت مواكبة 560 شخصا بالغا بصحة جيدة، من بينهم 240 تجاوزوا السبعين، فتبين أن اللقاح يمنحهم مناعة توازي ما يحصل عليه من تتراوح أعمارهم بين 18 و55، أو تجاوزوا الخامسة والخمسين.

 

ويعد كبار السن من الفئة العمرية الأكثر عرضة للمعاناة من جراء الأعراض الأشد لمرض "كوفيد 19"، الذي أصاب عشرات الملايين في العالم.

 

لكن منظمة الصحة العالمية، تنبه إلى أن كل شخص معرض لأن يصاب بفيروس كورونا المستجد، حتى وإن كان الخطر أكبر في حالة المسنين.

 

وقال أندرو بولار المشرف على التجارب السريرية للقاح "أسترازينيكا" و"أكسفورد"، في تصريح للصحفيين: "نحن سعداء بهذه النتائج".

 

وأوضح أن الدراسة حرصت على رصد فعالية اللقاح لدى كبار السن، لأن "المعروف في الطب هو أن مناعة الجسم تضعف وتصبح أقل قدرة على الاستجابة مع التقدم في العمر".

 

وتعتزم دول كثيرة في العالم، أن تبدأ بمنح اللقاح لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومن يعملون في بعض القطاعات الحيوية خلال مرحلة أولى، لأن الجرعات التي ستتاح في البداية لن تكفي الجميع.

 

وأثارت شركات "فايزر" و"بيونتيك" إلى جانب "موديرنا"، حالة من التفاؤل العالمية مؤخرا، بعدما أعلنت عن فعالية كبيرة للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وما زالت الشركات تترقب الحصول على إذن رسمي بالاستخدام الطارئ للقاحيها، حتى تشرع في بيعه للحكومات والهيئات الصحية حول العالم.

 

المصدر: سكاي نيوز
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