عربي-دولي

صور الأقمار الصناعية تكشف: هذا البلد العربي يدخل ذروة الطقس غير المستقر

Lebanon 24
20-11-2020 | 12:00
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة شمالي البلاد، تصل ذروتها اليوم الجمعة.

 

وقالت الهيئة في منشورات على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.

 

وأوضحت أن الرياح الغربية تنشط على الصحراء الغربية، وتزداد سرعتها مع هبات مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى شمال الصعيد.

 

واعتبرت الهيئة أن طقس الجمعة "هو ذروة عدم الاستقرار من حيث نشاط الرياح وسقوط الأمطار على شمال البلاد".

 

ونشرت الهيئة صورا حديثة من الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على مطروح والإسكندرية والضبعة، تتجه شرقا مع الوقت نحو رشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، يما تتجه الأمطار المتوسطة إلى الداخل وصولا إلى مناطق من القاهرة.

 

كما يصاحب الأمطار نشاط الرياح على شمالي البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وفق هيئة الأرصاد.

 

وأوضحت أنه "يجب التحذير من أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ومناطق انخفاض الرؤية الأفقية".

 

المصدر: سكاي نيوز
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