"السيدة الأولى" تقاضي "غوغل"‎ بعد إهانتها.. كيف وصفها؟

تقدمت سيدة الأرجنتين الأولى فابيولا يانيز بشكوى للمحكمة المدنية في بوينس آيرس ضد "غوغل"، لإهانتها بوصف يحقر النساء، في منشور ظهر على محرك البحث في الـ12 من نوفمبر الجاري.وقال لويس غولدين، محامي السيدة الأولى في الأرجنتين، في بيان إن "غوغل" نشر "عنوانا مشينا حيث كان يفترض أن يظهر اسم السيدة الأولى ومهنتها في مجموعة المعلومات على يمين صفحة محرك البحث. إلا أن اللوحة الديناميكية لمحرك البحث الرئيسي على الموقع، بدلا من وصف مهنتها، وصفت بطريقة محقرة وتشهيرية، كما كان يفترض أن يدرج اسمها الكامل".وطلبت من العدالة تفصيلا واضحا ودقيقا حول كيفية إصدار المنشور ومدة ظهوره، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنه.يذكر أن يانيز ليست متزوجة من الرئيس ألبرتو فرنانديز، وعند البحث عنها عبر "غوغل" فإنه يتم تعريفها بـ"domestic partner" أي صديقة الرئيس منذ عام 2014. وهو ما اعتبرته يانيز بأنه وصف كاره للنساء.