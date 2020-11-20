الكرملين يعلن مشاركة بوتين في قمّة "مجموعة العشرين"!

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك غداً السبت في قمة "مجموعة العشرين" عبر الفيديو، حيث سيبحث القادة العالميون قضايا فيروس "كورونا" والطاقة والمناخ ومكافحة الفساد.

وقال المكتب الصحافي للكرملين في بيان له اليوم الجمعة: "سيناقش القادة قضايا التغلب على عواقب وباء فيروس "كورونا"، وضمان وصول الجميع إلى اللقاحات، وتعزيز النظم الصحية، وإنعاش الاقتصاد العالمي والعمالة والتجارة الدولية".



وحسب البيان، فإن القمة التي ستعقد برئاسة السعودية، ستتناول أيضاً "قضايا التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي ومكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة ومكافحة الفساد".





وسيجتمع القادة لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ أعمال القمة، التي عادة ما تشكل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، ستقتصر هذا العام على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.



وقال مصدر مقرب من المنظمين في السعودية، إنه من المتوقع أن تهمين على المناقشات تداعيات الوباء وخطوات انعاش الاقتصاد العالمي. وتعقد بالرياض يومي السبت والأحد الدورة الـ15 لقمة "مجموعة العشرين" وستعقد القمة للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو وذلك في ظل أزمة "كورونا" التي فرضت قواعد جديدة للحياة.وسيجتمع القادة لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ أعمال القمة، التي عادة ما تشكل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، ستقتصر هذا العام على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.وقال مصدر مقرب من المنظمين في السعودية، إنه من المتوقع أن تهمين على المناقشات تداعيات الوباء وخطوات انعاش الاقتصاد العالمي.

وتأتي أهمية مجموعة العشرين من كون أن الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة، تحوز حوالى 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، ويعيش في دولها ثلثا سكان العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.