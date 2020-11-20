السودان يصوّت لصالح مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة!

كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ السودان صوَّت، مساء الأربعاء، لصالح مقترح إسرائيلي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسابيع على إعلان التطبيع بين البلدين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس الخميس، أنّ السودان صوّت لصالح مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة، وهو المقترح الذي يُعنى بمجال الابتكار، حيث حصل على تأييد 144 دولة.

وذكرت الصحيفة أنّ الاقتراح قوبل باعتراض حوالي 26 دولة، من بينها إيران وسوريا.



ونقلت الصحيفة على لسان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن تمرير قرار بلاده هو إنجاز مهم لإسرائيل ولأي دولة ترى أهمية في بناء مستقبل أفضل لمواطنيها.



ويعد هذا التصويت ـ في حال صحة ما أوردته الصحيفة العبرية ـ الأول من نوعه للسلطات السودانية منذ التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل، الشهر الماضي.