عربي-دولي

السودان يصوّت لصالح مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة!

Lebanon 24
20-11-2020 | 13:30
A-
A+
Doc-P-767780-637414737589775280.jpg
Doc-P-767780-637414737589775280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ السودان صوَّت، مساء الأربعاء، لصالح مقترح إسرائيلي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسابيع على إعلان التطبيع بين البلدين. 
 
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس الخميس، أنّ السودان صوّت لصالح مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة، وهو المقترح الذي يُعنى بمجال الابتكار، حيث حصل على تأييد 144 دولة.
وذكرت الصحيفة أنّ الاقتراح قوبل باعتراض حوالي 26 دولة، من بينها إيران وسوريا.

ونقلت الصحيفة على لسان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن تمرير قرار بلاده هو إنجاز مهم لإسرائيل ولأي دولة ترى أهمية في بناء مستقبل أفضل لمواطنيها. 

ويعد هذا التصويت ـ في حال صحة ما أوردته الصحيفة العبرية ـ الأول من نوعه للسلطات السودانية منذ التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل، الشهر الماضي.
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2020-11-20
17:30 | 2020-11-20
17:00 | 2020-11-20
16:30 | 2020-11-20
16:00 | 2020-11-20
15:30 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website