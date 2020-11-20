عربي-دولي

أردوغان: سندخل مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً

Lebanon 24
20-11-2020 | 14:00
A-
A+
Doc-P-767782-637414740560542897.jpg
Doc-P-767782-637414740560542897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدّداً على "أنّنا عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً".

أردوغان وفي خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة إسطنبول، أعلن "أنّنا نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا".

وتابع: "عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلن أردوغان "أنّنا سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب".

وأضاف: "مستعدون للسير قدما مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها".

وجدد أردوغان تأكيده على وجهة نظره بأن "الفائدة سبب التضخم"، لافتاً إلى أنّه "ينبغي إعادة ودائعنا الخارجية إلى تركيا قبل أي شيء".

وأكد أن الاستعدادات المتعلقة بالحزم القضائية الجديدة (الاصلاحات) متواصلة، وستدرج على جدول أعمال البرلمان في أقرب فرصة.
 
كما تطرق أردوغان إلى جائحة كورونا وتداعياتها، وقال في هذا السياق: "نحن بوضع جيد نسبياً خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية للوباء".

وأكد أنّ الحكومة تعمل للحفاظ على صحة الشعب مع استمرار الإنتاج والتوظيف دون تعطل.

وأكّد "أننا نفعل كل ما يلزم في مكافحة جائحة كورونا ونقدم على الخطوات الضرورية في ضوء توصيات علمائنا".
المصدر: الأناضول
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2020-11-20
17:30 | 2020-11-20
17:00 | 2020-11-20
16:30 | 2020-11-20
16:00 | 2020-11-20
15:30 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website