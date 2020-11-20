أردوغان: سندخل مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدّداً على "أنّنا عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً".أردوغان وفي خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة إسطنبول، أعلن "أنّنا نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا".وتابع: "عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.وأعلن أردوغان "أنّنا سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب".وأضاف: "مستعدون للسير قدما مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها".وجدد أردوغان تأكيده على وجهة نظره بأن "الفائدة سبب التضخم"، لافتاً إلى أنّه "ينبغي إعادة ودائعنا الخارجية إلى تركيا قبل أي شيء".وأكد أن الاستعدادات المتعلقة بالحزم القضائية الجديدة (الاصلاحات) متواصلة، وستدرج على جدول أعمال البرلمان في أقرب فرصة.كما تطرق أردوغان إلى جائحة كورونا وتداعياتها، وقال في هذا السياق: "نحن بوضع جيد نسبياً خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية للوباء".وأكد أنّ الحكومة تعمل للحفاظ على صحة الشعب مع استمرار الإنتاج والتوظيف دون تعطل.وأكّد "أننا نفعل كل ما يلزم في مكافحة جائحة كورونا ونقدم على الخطوات الضرورية في ضوء توصيات علمائنا".