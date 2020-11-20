السيسي باتصال مع كونتي: لضرورة التعاون للتصدي للتحديات في الشرق الأوسط

شدّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال مع رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، على ضرورة "التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خاصة مكافحة الفكر المتطرف والارهاب".

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إلى أنّ "السيسي تلقى صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من كونتي تناول الاتصال تناول بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية".

وأشاد السيسي بـ"العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلى جانب التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خاصة مكافحة الفكر المتطرف والارهاب"، مؤكداً "الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده "على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التجارية والاستثمارية والعسكرية، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط".

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنّ الاتصال "تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في عدة مجالات خاصة العسكرية والامنية والاقتصادية ومجالات الطاقة، كما تم استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى قضية الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني".