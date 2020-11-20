عربي-دولي

الكشف عن الموقع المحتمل لإقامة سفارة الإمارات في إسرائيل!

Lebanon 24
20-11-2020 | 15:30
A-
A+
Doc-P-767787-637414757943826757.jpg
Doc-P-767787-637414757943826757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة عبرية عن الموقع المحتمل لفتح سفارة للإمارات في إسرائيل، وذلك بعد توقيع كلّ من الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل، في أيلول الماضي، في واشنطن برعاية أميركية.
 
وذكرت صحيفة "غلوبس" العبرية، مساء أمس الخميس، أنّ المكان المفضل للإمارات لفتح سفارة في إسرائيل، هو مدينة هرتسليا المعروفة، مع طرح مكانين آخرين، وهما بلدتي سافيون وكفار شمارياهو وهي مناطق تقع شمالي تل أبيب.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ تلك المناطق "تعدّ واحدة من أرقى المناطق في إسرائيل"، منوهة إلى أن "مسؤولين إماراتيين تواصلوا، في الأسابيع الأخيرة، مع "سماسرة" في إسرائيل، للعثور على مقار تصلح أن تكون سفارة دبلوماسية". 

وأشارت إلى أن ّالإمارات معنية باستئجار مبنى على المدى الطويل، والحصول على خيار لشرائه مستقبلاً، رافضة إمكانية شراء قطعة أرض وبناء السفارة عليها من البداية، وأن مدينة "هرتسليا بيتواح" التي تقع على ساحل البحر المتوسط، تقع فيها سفارات العديد من الدول الأجنبية، مثل الصين وأستراليا وتايلاند والأرجنتين، وأن أغلب الأراضي والمباني فيها صغيرة، في وقت قد تصل تكلفة المباني التي يمكن أن تكون خياراً إماراتياً، إلى ما بين 50 و80 مليون شيكل.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2020-11-20
17:30 | 2020-11-20
17:00 | 2020-11-20
16:30 | 2020-11-20
16:00 | 2020-11-20
15:00 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website