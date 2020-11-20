الكشف عن الموقع المحتمل لإقامة سفارة الإمارات في إسرائيل!

كشفت صحيفة عبرية عن الموقع المحتمل لفتح سفارة للإمارات في إسرائيل، وذلك بعد توقيع كلّ من الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل، في أيلول الماضي، في واشنطن برعاية أميركية.

وذكرت صحيفة "غلوبس" العبرية، مساء أمس الخميس، أنّ المكان المفضل للإمارات لفتح سفارة في إسرائيل، هو مدينة هرتسليا المعروفة، مع طرح مكانين آخرين، وهما بلدتي سافيون وكفار شمارياهو وهي مناطق تقع شمالي تل أبيب.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ تلك المناطق "تعدّ واحدة من أرقى المناطق في إسرائيل"، منوهة إلى أن "مسؤولين إماراتيين تواصلوا، في الأسابيع الأخيرة، مع "سماسرة" في إسرائيل، للعثور على مقار تصلح أن تكون سفارة دبلوماسية".



وأشارت إلى أن ّالإمارات معنية باستئجار مبنى على المدى الطويل، والحصول على خيار لشرائه مستقبلاً، رافضة إمكانية شراء قطعة أرض وبناء السفارة عليها من البداية، وأن مدينة "هرتسليا بيتواح" التي تقع على ساحل البحر المتوسط، تقع فيها سفارات العديد من الدول الأجنبية، مثل الصين وأستراليا وتايلاند والأرجنتين، وأن أغلب الأراضي والمباني فيها صغيرة، في وقت قد تصل تكلفة المباني التي يمكن أن تكون خياراً إماراتياً، إلى ما بين 50 و80 مليون شيكل.



