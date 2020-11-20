أمين عام "التعاون الإسلامي" للودريان: حرية التعبير لا تعني الإساءة لأتباع الأديان

أكّد الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، يوسف بن أحمد العثيمين، أنّ "موقف المنظمة ثابت من حيث رفض التطرف والإرهاب والغلو، وأنّ هذه الظاهرة لا دين لها ولا جنسية"، مشدداً على أن "حرية التعبير لا تعني الإساءة لأتباع الأديان أو الرموز الدينية".

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين "منظمة التعاون الإسلامي" وفرنسا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي أنّ "فرنسا تكن الاحترام للإسلام وأنها حريصة على دعم الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي".