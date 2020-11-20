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ما حقيقة حصول اتصال بين مسؤول إيراني رفيع وفريق بايدن؟!

Lebanon 24
20-11-2020 | 16:30
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نفت طهران حصول أيّ اتصال بين مسؤول إيراني رفيع وفريق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، واصفة الخبر بأنّه "مزيّف".
 
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إنّ "خبر إتصال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي، بفريق عمل جو بايدن مزيّف"، مؤكداً أنّ "بث الأخبار الصفراء أصبحت ممارسة شائعة في بعض وسائل الإعلام، خاصة هذه الأيام".
 
وأضاف خطيب زاده، أنّ "هذا الخبر الملفق يعود إلى بداية الأسبوع"، لافتاً إلى أن "هذا النوع من وسائل الاعلام سيزيد من الآن فصاعداً نشر هكذا أخبار كلّ يوم".

ونوه الى أنّ مكتب ممثلية إيران في نيويورك ردّ على مزاعم "نيويورك تايمز" في نفس اليوم، بأنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد قالت في تقرير لها نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إنّ نائب وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، حاول نقل رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من خلال وسطاء مفادها أنّ الولايات المتحدة "يجب أن تعود إلى الإتفاق النووي دون شروط مسبقة، قبل البدء بأيّ مفاوضات".
 
المصدر: إرنا
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