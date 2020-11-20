بن سلمان يتّصل برئيس البرازيل.. وهذا ما بحثه الجانبان

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، بالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول "مجموعة العشرين" التي تستضيفها المملكة.





وسيجتمع القادة لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ أعمال القمة، التي عادة ما تشكل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، ستقتصر هذا العام على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.



وقال مصدر مقرب من المنظمين في السعودية، إنه من المتوقع أن تهمين على المناقشات تداعيات الوباء وخطوات انعاش الاقتصاد العالمي. وتعقد بالرياض يومي السبت والأحد الدورة الـ15 لقمة "مجموعة العشرين" وستعقد القمة للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو وذلك في ظل أزمة "كورونا" التي فرضت قواعد جديدة للحياة.وسيجتمع القادة لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ أعمال القمة، التي عادة ما تشكل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، ستقتصر هذا العام على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.وقال مصدر مقرب من المنظمين في السعودية، إنه من المتوقع أن تهمين على المناقشات تداعيات الوباء وخطوات انعاش الاقتصاد العالمي.

وتأتي أهمية مجموعة العشرين من كون أن الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة، تحوز حوالى 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، ويعيش في دولها ثلثا سكان العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.