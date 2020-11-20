عربي-دولي

بن سلمان يتّصل برئيس البرازيل.. وهذا ما بحثه الجانبان

Lebanon 24
20-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-767838-637414904137678642.jpg
Doc-P-767838-637414904137678642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، بالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول "مجموعة العشرين" التي تستضيفها المملكة.
 
وتعقد بالرياض يومي السبت والأحد الدورة الـ15 لقمة "مجموعة العشرين" وستعقد القمة للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو وذلك في ظل أزمة "كورونا" التي فرضت قواعد جديدة للحياة.

وسيجتمع القادة لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ أعمال القمة، التي عادة ما تشكل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، ستقتصر هذا العام على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.

وقال مصدر مقرب من المنظمين في السعودية، إنه من المتوقع أن تهمين على المناقشات تداعيات الوباء وخطوات انعاش الاقتصاد العالمي.
 
وتأتي أهمية مجموعة العشرين من كون أن الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة، تحوز حوالى 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، ويعيش في دولها ثلثا سكان العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. 
المصدر: واس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-20
23:35 | 2020-11-20
23:30 | 2020-11-20
23:30 | 2020-11-20
23:00 | 2020-11-20
22:30 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website