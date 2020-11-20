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الفاتيكان يدعو إلى الإفراج عن 18 صياداً محتجزين في ليبيا

Lebanon 24
20-11-2020 | 19:00
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دعا الفاتيكان، الجمعة، إلى الإفراج عن 18 صياداً آتين من صقلية محتجزين في ليبيا منذ مطلع أيلول، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لصيد الأسماك الموافق السبت. 

وكتب الكاردينال الغاني بيتر توركسون، عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة، في رسالة الجمعة: "أتوجه بفكري إلى الصيادين في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من المصاعب والصعوبات". 

وأضاف: "أود أن أذكّر خصوصا بثمانية عشر صيادًا من جنسيات مختلفة من مازارا ديل فالو، في صقلية، محتجزين في ليبيا منذ الثاني من أيلول الماضي"، متابعاً أن عائلاتهم "لا تزال تنتظر معلومات عن أحبائها". 

وقال الكاردينال: "لهذا السبب الإنساني البسيط، أناشد الحكومات المختصة والسلطات الوطنية حل هذا الوضع الأليم وإيجاد حل إيجابي من خلال حوار منفتح وصادق".

واحتجزت دورية ليبية الصيادين، وهم 8 إيطاليين و6 تونسيين وإندونيسيين وسنغاليين، مطلع أيلول، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية. 

ووقع الحادث في منطقة تعتبرها ليبيا منطقة عسكرية، لكنها أيضاً مكان معروف لصيد نوع من القرديس (الجمبري) يفضله الطهاة في المطاعم ويصل سعره إلى 60 يورو للكيلوغرام الواحد. 

وتصطاد العائلات في مازارا ديل فالو على سواحل صقلية الغربية هذا النوع من القريدس منذ مطلع القرن الماضي. 

ويؤمن صيد الأسماك وظائف لـ59,5 مليون شخص في العالم، نصفهم من النساء، يعملون بظروف سيئة عادةً وتدهورت من جراء الوباء، بحسب الفاتيكان، معتبراً أن "الطريق نحو الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وعمل جميع فئات صيادي الأسماك لا يزال طويلا وشاقا". 
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