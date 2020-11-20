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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يؤكد متابعته حقوق الإنسان في السعودية
Lebanon 24
20-11-2020
|
19:30
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ال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا "لم ولن تتجاهل قضية الحريات وحقوق الإنسان في السعودية".
وجاءت تصريحات المسؤولين خلال مؤتمر صحفي عقداه اليوم الجمعة في بروكسل لإعلان مواقف الاتحاد خلال قمة الدول العشرين المقررة افتراضيا غدا وبعد غد برئاسة السعودية.
ووصف ميشيل وفون دير لاين مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة بـ"الجدية والمتكررة"، مشيرين إلى أن مسؤولي الاتحاد يتابعون عن كثب كل هذه الملفات، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والنشطاء ويثيرونها بشكل ثنائي مع الطرف السعودي.
وأقر ميشيل أن الاجتماعات الافتراضية التي تعقد هذا العام بسبب وباء كورونا قد عرقلت العمل الدبلوماسي الأوروبي على المستوى الدولي، مشددا على أن الأمر لن يدفع بروكسل للتراخي أو التخلي عن الدفاع عن قيمها ومبادئها.
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