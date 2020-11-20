إيران تحتجز سفينة تحمل علم بنما وتعتقل بحارتها

احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني البحرية سفينة تحمل علم بنما في مياه الخليج قالت إنها كانت "تهرب الوقود من سفينة أخرى"، واعتقلت 10 بحارة وصادرت 300 ألف لتر من الوقود.وأشارت وكالة "أنباء فارس" الرسمية، إلى أن "الفرقة 412 ذو الفقار التابعة للمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري، احتجزت السفينة عند سواحل محافظة باريسان التابعة لإقليم هرمزغان في مياه الخليج".وقال مصدر عسكري في الحرس الثوري، إنه "تم تسليم ملف السفينة إلى السلطات القضائية في المحافظة، للبت في قضيتها، فيما لم يتم الإعلان عن الدولة التي تتبع لها السفينة، أو وجهة الوقود المهرب، أو جنسية البحارة الذين تم اعتقالهم".