رامب سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين

كشف مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك في القمة الافتراضية لزعماء دول مجموعة العشرين التي تعقد يومي السبت والأحد".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه "من المتوقع أن يشارك ترامب من البيت الأبيض في فعاليات القمة".