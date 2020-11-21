عربي-دولي

مسؤول أميركي: ترامب يشارك في قمة العشرين

Lebanon 24
21-11-2020 | 08:11
A-
A+
Doc-P-767994-637415431936912599.jpg
Doc-P-767994-637415431936912599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيشارك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، في قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها السعودية افتراضيا على خلفية جائحة كوفيد-19.

وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة فرانس برس، الجمعة، إنّ "الرئيس ترامب سيشارك السبت في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين".

وتستضيف السعودية نهاية الأسبوع أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيا، لكن انعقادها عبر الفيديو وعلى نطاق أصغر من العادة قد يحد من المناقشات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية.

وتأتي القمة، التي تعقد، السبت، وتستمر يومين في أعقاب انتخابات أميركية صاخبة رفض ترامب نتائجها، ووسط انتقادات لما يعتبره نشطاء استجابة غير كافية من قبل المجموعة لأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.

وستقتصر أعمال القمة التي عادة ما تشكّل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على جلسات مختصرة عبر الإنترنت بشأن القضايا العالمية الأكثر إلحاحا، من التغير المناخي إلى تزايد معدلات عدم المساواة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2020-11-21
09:04 | 2020-11-21
09:00 | 2020-11-21
08:30 | 2020-11-21
08:00 | 2020-11-21
07:30 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website