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عربي-دولي
كورونا.. إليكم عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الصيني
Lebanon 24
21-11-2020
|
10:00
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أعلنت شركة "سينوفارم" الصينية أن نحو مليون شخص تلقوا لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس كورونا المستجد من إنتاجها.
وقال رئيس الشركة ليو جينغ تشن في بيان على موقع الشركة: "لقاحانا أعطي لنحو مليون شخص، ولم نتلق أي معلومات عن ردود أفعال سلبية خطيرة".
وأوضحت الشركة أنه لم يصب أي من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بالفيروس رغم سفرهم "إلى أكثر من 150 دولة".
وتسمح الصين منذ الصيف بإعطاء لقاحات لم يتم ترخيصها بعد لأشخاص في أوضاع ملحة، مثل الموظفين والطلاب الذين يسافرون إلى الخارج، أو حتى العمال المعرضين بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الفرق الطبية.
وتطور شركة "سينوفارم" لقاحين مرشحين حاليا، فيما لم يحدد ليو جينغ تشن أيهما تم إعطاؤه للمشاركين في اختبار اللقاحين.
المصدر:
وكالات
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