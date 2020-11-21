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عربي-دولي
"تويتر" يوضح مصير الحساب الرسمي للرئيس الأميركي مع رحيل ترامب
Lebanon 24
21-11-2020
|
11:30
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أكدت شركة "تويتر" الجمعة أنها ستسلم السيطرة على الحساب الرسمي للرئيس الأميركي إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الجديدة في يوم تنصيبه رسميا، في 20 كانون الثاني المقبل.
وحساب "POTUS" هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.
وسينطبق هذا أيضا على حوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابا زوجة الرئيس الأميركي "FLOTUS" والمتحدث باسم البيت الأبيض "PressSec"، حسبما نقلت شبكة CNN عن نك باسيليو، المتحدث باسم "تويتر".
وأضاف باسيليو: "يستعد تويتر بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021. وكما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية".
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