عربي-دولي

بومبيو: تحدثت مع ولي عهد أبو ظبي عن جهود مواجهة إيران

Lebanon 24
21-11-2020 | 18:46
A-
A+
Doc-P-768154-637415820617638611.jpg
Doc-P-768154-637415820617638611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم السبت، على لقائه بولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر" عن "سعادته بلقاء ولي عهد أبوظبي مرة أخرى ومناقشة معه تنفيذ الاتفاق الإبراهيي (السلام مع إسرائيل)، والجهود المبذولة لمواجهة إيران".

وتابع في تغريدته: "تنمو العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة من حيث العمق والنطاق وستجلب المزيد من الاستقرار إلى المنطقة".
 
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها، إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.

وتطرقا في هذا السياق إلى معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل، وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
وتشمل جولة بومبيو، فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول الماضي، برعاية أميركية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-21
23:45 | 2020-11-21
23:30 | 2020-11-21
23:30 | 2020-11-21
23:15 | 2020-11-21
23:00 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website