أردوغان: الاشتباكات في ناغورني قره باغ أوقفتها الجهود المشتركة لروسيا وتركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاشتباكات في ناغورني قره باغ أوقفتها الجهود المشتركة لروسيا وتركيا.وقال أردوغان متحدثًا في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي، الذي يعقد على الإنترنت هذا العام بسبب فيروس كورونا "بفضل الجهود المشتركة مع روسيا، تمكنا من وقف إراقة الدماء في كاراباخ، وكذلك التوصل إلى اتفاق لم نتمكن من التوصل إليه منذ 30 عامًا".وقال أردوغان في 11 تشرين الثاني إن أنقرة وموسكو وقعتا مذكرة بشأن مركز للسيطرة على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، وستشاركان في "مهمة حفظ سلام مشتركة". وقبل ذلك، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن موسكو وأنقرة ستعملان في قره باغ من خلال مركز المراقبة على الأراضي الأذربيجانية، ولم يكن هناك حديث عن قوات حفظ سلام مشتركة.