الاتحاد الأوروبي يدين اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في القاهرة... ومصر ترد

دان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة المصرية القاهرة، فيما ردت مصر بالتأكيد على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه أن إفساح المجال للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، هما أمران من أساسيات العلاقة مع مصر.