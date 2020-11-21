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عربي-دولي
وزير الخارجية السعودي: الرياض لديها علاقات طيبة وودية مع تركيا
Lebanon 24
21-11-2020
|
22:15
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت إن الرياض لديها علاقات طيبة وودية مع تركيا
جاء ذلك خلال مقابلة افتراضية مع "رويترز" على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في الرياض.
وتأتي تصريحات الوزير السعودي في اليوم التالي لإجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقالت الرئاسة التركية مساء أمس الجمعة إن الرئيس التركي أردوغان والملك سلمان اتفقا خلال اتصال هاتفي على تحسين العلاقات بين البلدين وحل الخلافات المعلقة من خلال الحوار.
وذكرت الرئاسة التركية في بيانها أن "الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية والتغلب على المشكلات"، مضيفة أن الزعيمين ناقشا أيضا قمة مجموعة العشرين، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
وفي اليوم ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان اتصل بأردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 21 و22 تشرين الثاني.
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