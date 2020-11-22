عربي-دولي

صحافي يخترق اجتماعاً "سرياً" لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي! (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2020 | 08:30
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قام صحافي هولندي باختراق اجتماعٍ "سرّي" لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي كان يُعقد عبر تقنية الفيديو.

وبحسب ما أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، فقد استطاع الصحافي الذي يعمل بقناة "RTL Nieuws" الهولندية، دانيال فيرلان، الدخول عبر الفيديو للاجتماع، وذلك بعد أن نشرت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بييليفيلد، عن طريق الخطأ بعض تفاصيل تسجيل الدخول عبر "تويتر". 
 
وبدأ المراسل التكنولوجي الذي فوجئ بشكل واضح في التلويح بمجرد أن أدرك أنه سُمح له بالدخول. وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحافي: "هل تعلم أنك كنت دخلت إلى مؤتمر سري؟".

فأجاب فيرلان ضاحكاً: "نعم، نعم، أنا آسف. أنا صحفي من هولندا. أنا آسف لمقاطعة مؤتمركم، سأغادر". 
 
فرد بوريل: "أنت تعلم أنها جريمة جنائية، أليس كذلك؟ من الأفضل أن تسجل خروج بسرعة قبل وصول الشرطة".
 
 
 
المصدر: سبوتنيك

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