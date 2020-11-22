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مريضة تروي تجربتها مع أول لقاح لكورونا مكوّن من أجسام مضادة.. هذا ما كشفته

Lebanon 24
22-11-2020 | 10:00
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تعتبر كارين سيمسون والتي تعمل ممرضة، أول شخص في العالم يحصل على حقنة تضم تشكيلة من الأجسام المضادة، مصممة خصيصا للوقاية من "كوفيد-19".

 

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن سيمسون قولها، إنها أرادت العلاج لتتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية.

 

وأضافت سيمسون: "رأيت خلال عملي في وحدة العناية المركزة تأثير كورونا على المصابين، لقد كان مدمرا بالنسبة للمرضى وأقاربهم".

 

وتابعت: "لم أر أمي وأبي منذ آذار، كما أنني أفتقد رؤية أصدقائي واحتضان بناتي. يمنحنا هذا العلاج بعض الأمل، وهو ما يريده الجميع في الوقت الراهن".

 

وبينت أن العاملين في الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي هم الأكثر احتياجا للقاح نظرا لظروف العمل القاسية التي يمرون بها، لافتة إلى وجود أعداد كبيرة من المرضى يأملون في الحصول عليه أيضا.

 

وحصلت سيمسون على العلاج الخاص بشركة "أسترازينيكا" والذي يرتكز على الأجسام المضادة، كأول شخص يستفيد منه ضمن تجربة ستشمل ألف شخص في بريطانيا.

 

وتقول "أسترازينيكا" إن لقاحها لديه القدرة على حماية الأفراد من كورونا على الفور، وتستمر فعاليته لما بين 6 شهور وعام كامل.

 

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أمس السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون".

 

وكان العقار الذي تمت الموافقة عليه قد استخدم في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما أصيب بكوفيد-19.

 

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستيفن هان، قوله إن "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

 

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريجينيرون"، ليونارد شلايفر، إن هذا يشكّل "خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19، إذ سيتمكّن المرضى المعرّضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".

 

ومُنح الضوء الأخضر لعلاج "ريجينيرون"، المسمّى "ريجن-كوف-2"، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، بعدما ثبت أنه يقلل من حالات كوفيد-19 التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

 

المصدر: سكاي نيوز
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