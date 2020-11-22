غارات جوية إسرائيلية على مواقع لـ"حماس" في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شنّ غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، قال إنها رداً على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان.



وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرات إسرائيلية قبل قليل على عدة أهداف تابعة لـ"حماس" استهدفت مواقع تعني بأعمال تعاظم قوة حماس العسكرية ومن بينها موقعيْن لانتاج وسائل قتالية صاروخية بالإضافة الى بنى تحتية تحت أرضية ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية".

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، دوّت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان شمالي قطاع غزة، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجار بالمدينة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه على موقع "تويتر": "تم تفعيل الإنذار في عسقلان، التفاصيل قيد التحقق".



وأضاف الجيش: "في أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار، تم تحديد إطلاق واحد من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية".