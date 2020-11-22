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عربي-دولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي!
Lebanon 24
22-11-2020
|
12:00
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة منطقة على مسافة 98 كيلومتراً شمال غربي مدينة كونستيتسيون في تشيلي، وذلك بحسب ما أفادت خدمة رصد الزلازل بجامعة تشيلي.
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، وقع الزلزال على عمق 20.14 كيلومتر، وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن حوالي 10 ملايين شخص شعروا بالهزة الأرضية، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في العاصمة سانتياغو.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما أعلنت إدارة المياه في تشيلي أن الزلزال لن يتسبب في حدوث تسونامي.
وتعد الدولة اللاتينية واحدة من الدول، التي تشهد أكثر الحركات الزلزالية، حيث تشكل حدودها الغربية جزءا من "حلقة النار"، وهي منطقة يبلغ طولها 40 ألف كيلومتر ويقع فيها عدد كبير من الزلازل والانفجارات البركانية.
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