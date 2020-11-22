عربي-دولي

بومبيو: نواصل جهودنا من أجل تحقيق السلام في المنطقة

Lebanon 24
22-11-2020 | 11:05
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أكّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنّ الإدارة الأميركية "تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران".
 
وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "العربية" من العاصمة الإماراتية أبوظبي: "واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة"، مشدّداً على أنّ "دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران،" مكرراً أن سياسة بلاده ثابتة تجاه طهران.
 
وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية شكلت تحالفاً للتعامل مع إيران ضمن استراتيجيتها في الشرق الأوسط"، وقال: "نبني تحالفاً لمنع طهران من زعزعة الاستقرار في المنطقة"

وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن مصالحها وحلفائها في المنطقة.
 
إلى ذلك، كشف أن هناك دولاً عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفاً: "كنا نتطلع لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت".

أما في ما يتعلق بالملف العراقي، فأشار إلى أن واشنطن تسعى لتثبيت الاستقرار، مضيفاً أن "العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران".

كما أوضح أن وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية يهدف إلى دعم حكومة مصطفى الكاظمي.
 
وردا على سؤال حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في العراق، فأوضح أن الإجراءات ضد "الميليشيات" الإيرانية ستحدد لاحقاً.

وعن ملف الإرهاب و"داعش"، قال:" شكلنا تحالفاً تمكن من القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا".

يشار إلى أن بومبيو كان انطلق الأسبوع الماضي في جولة زيارات خارجية يتوقع أن تشمل 7 دول، بدأها من فرنسا، ثم تركيا وإسرائيل والإمارات.

 
 
المصدر: العربية
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