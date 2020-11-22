عربي-دولي

رغم انتقادات بايدن.. السعودية "واثقة" من قوة علاقتها المستقبلية بأميركا

Lebanon 24
22-11-2020 | 13:30
A-
A+
Doc-P-768334-637416460728369620.jpg
Doc-P-768334-637416460728369620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت السعودية عن ثقتها في عدم حدوث تغيير في علاقتها مع واشنطن، رغم توعد الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن، بإعادة تقييم الروابط معها على خلفية سجلّها في مجال حقوق الإنسان.

وشهدت علاقة الرياض بالبيت الأبيض تقاربا كبيرا خلال ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي أقام علاقة شخصية مع حكّامها وشن حملة ضغوط قصوى ضد خصمها إيران وغض النظر عما يعتبره نشطاء انتهاكات في مجال الحقوق.

ويرى مراقبون أنّ المملكة تشعر بالقلق من احتمال أن تتراجع إدارة بايدن عن العقوبات ضد إيران وتعود للاتفاق النووي معها الذي انسحب منه ترامب، وتحد من مبيعات الأسلحة، وتحاسبها على خلفية مسألة الحقوق.

لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" السبت، إنّ المملكة تتعامل مع رئيس الولايات المتحدة "كصديق سواء كان جمهوريا أو ديموقراطيا". 

وأضاف: "أعتقد أن ما يقوله الناس في الحملة لا يترجم في كثير من الأحيان بمجرد تسلمهم منصبهم.  قال الرئيس ترامب أشياء عن السعودية خلال الحملة، ومع ذلك كنا أول دولة يزورها عندما تولى منصبه". 

وتابع الجبير الذي كان سفيرا للمملكة في الولايات المتحدة ووزيرا للخارجية: "نتعامل مع الرؤساء بمجرد توليهم مناصبهم ولدينا مصالح ضخمة مع الولايات المتحدة. (...) لا أتوقع أنه سيكون هناك تغيير كبير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية". 

وجاءت تصريحات المسؤول السعودي بينما تنظّم بلاده قمة افتراضية لمجموعة العشرين، وخلال حملته الانتخابية، هاجم ترامب السعودية وقال إنّها "تعامل النساء كعبيد وتقتل المثليين"، لكنه زارها في بداية أول جولة خارجية له في 2017 وجعلها أحد أقرب حلفائه في العالم.

وتتناقض علاقة رجل الأعمال الوثيقة هذه مع العلاقة الفاترة التي ربطت المملكة الغنية بالنفط بسلفه باراك أوباما الذي أثار بإبرامه الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي مخاوف السعودية وجيرانها.

ووعد بايدن الذي كان نائبا لأوباما خلال ولايتيه، بإعادة تقييم العلاقة مع الرياض ومحاسبتها على قتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، في جريمة قالت وكالة الاستخبارات الأميركية إنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد يكون أمر بها وهو ما نفاه أكثر من مرة.

ورغم ذلك، قال الجبير في المقابلة: "أميركا قوة عالمية لها مصالح عالمية"، مشيرا الى تعاون البلدين في عدة ملفات من الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ومحاربة تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، إلى الأمن الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة.

وأوضح: "هذه المصالح ضخمة بالنسبة لنا وللولايات المتحدة، وهذه المصالح دائمة ولا تتغير. لا توجد دولتان تعملان معا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أكثر من الولايات المتحدة والسعودية، وسنواصل القيام بذلك"، وتابع الجبير: "نحن مفتاح العالم الإسلامي".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2020-11-22
16:30 | 2020-11-22
16:00 | 2020-11-22
15:44 | 2020-11-22
15:30 | 2020-11-22
15:00 | 2020-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website