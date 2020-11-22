طوابير من المرضى والجثث.. ضغوط كبيرة على النظام الصحي في روسيا بسبب كورونا

عندما بدأت ايكاترينا كوبزيفا، الممرضة في روضة أطفال في جبال الأورال الروسية، تواجه صعوبة في التنفس، اتصلت بسيارة إسعاف. مرت أربعة أيام قبل أن تتمكن من العثور على سرير مجاني في مستشفى.أخذتها سيارة الإسعاف لأول مرة لإجراء فحص، أظهر الضرر الناجم عن الالتهاب الرئوي في 50 ٪ من رئتيها، وهو مؤشر على إصابتها بفيروس كورونا. ثم قادها مسعفون حول مدينة بيرم والمناطق المحيطة بها لساعات، حيث رفضتها سبع مستشفيات، واحدة تلو الأخرى، قائلين إنه ليس لديها أي أسرة متاحة. عند الفجر، عادت إلى منزلها.تذكرت كوبزيفا، 60 عامًا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف من أحد المستشفيات، حيث أكد الأطباء إصابتها بالفيروس، أن الرحلة أخذتها عبر "دوائر الجحيم"، لم يُسمح لها بالدخول إلى هناك إلا بعد أيام من محاولتها الأولى، وبعد أن تصدرت قصتها عناوين الصحف المحلية.تعرض نظام الرعاية الصحية في روسيا، وهو واسع النطاق ولكنه يعاني من نقص التمويل، لضغوط كبيرة في الأسابيع الأخيرة، مع تفشي الوباء مرة أخرى وتحطيم الإصابات اليومية والوفيات الناجمة عن الفيروس بانتظام الأرقام القياسية.في جميع أنحاء البلاد، كان 81٪ من أسرة المستشفيات التي تم تخصيصها لمرضى فيروس كورونا ممتلئة حتى يوم الأربعاء، أبلغت الحكومة الروسية ثلاث مرات الأسبوع الماضي عن رقم قياسي للوفيات اليومية، وتضاعف عدد الإصابات الجديدة اليومية لكل 100 ألف شخص أكثر من الضعف منذ الأول من تشرين الأول، من 6 إلى أكثر من 15.بشكل عام، سجلت روسيا أكثر من مليوني حالة إصابة وأكثر من 35 ألف حالة وفاة، لكن الخبراء يقولون إن جميع الأرقام في جميع أنحاء العالم تقلل من الخسائر الحقيقية للوباء.ورسمت التقارير في وسائل الإعلام الروسية صورة قاتمة في الأسابيع الأخيرة. تمتلئ ممرات المستشفى بالمرضى على حمالات وحتى الأرضية. شوهدت جثث في أكياس بلاستيكية سوداء تتراكم على أرضيات المشرحة، كما تنتظر طوابير طويلة من سيارات الإسعاف في المستشفيات بينما تضع صيدليات لافتات تذكر الأدوية التي لم تعد متوفرة في المخازن.اعترفت السلطات الروسية بوجود مشاكل في النظام الصحي. حتى أن الرئيس فلاديمير بوتين حث المسؤولين الإقليميين على عدم التستر على الموقف، قائلاً إن "التظاهر بانطباع أن كل شيء طبيعي تمامًا أمر غير مقبول على الإطلاق".مع ذلك، تواصل السلطات الروسية الإصرار على عدم وجود حاجة إلى إغلاق على مستوى البلاد أو إغلاق واسع النطاق للشركات، وبدلاً من ذلك حث الناس على مراعاة الإجراءات التي أمرت بها الحكومات الإقليمية.لكن في معظم المناطق، لا تتجاوز هذه الإجراءات ارتداء الأقنعة، والحد من ساعات العمل في الحانات والمطاعم، والطلب من كبار السن عزل أنفسهم، وحظر الأحداث العامة الجماعية، والطلب من أصحاب العمل تشغيل بعض الموظفين من المنزل. يقول خبراء الصحة إن التحركات غير كافية بشكل واضح.