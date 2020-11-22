عربي-دولي

مصر... تحذيرات بشأن تعرض القطارات والسكك الحديدية للأمطار

Lebanon 24
22-11-2020 | 21:30
A-
A+
Doc-P-768355-637416499026578550.jpg
Doc-P-768355-637416499026578550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت وزارة النقل المصرية ما وصفتها بـ"المحاذير الخمسة" بشأن تعرض القطارات والسكك الحديدية للأمطار والسيول.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" تلك المحاذير، التي أطلقتها هيئة السكك الحديدية المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

- تبادل علامة عطل الخط بسبب خطر بین کشکی البلوك أو المحطتين فى المنطقة التى سقطت بها الأمطار أو السيول.
 
- حجز القطار أو القاطرة المفردة أو أي وحدة متحركة متجهة لهذه المنطقة.

- إلغاء خلو السكة أمام القطار أو القاطرة المفردة أو الوحدة المتحركة.

- السير بالقطارات فى منطقة سقوط الأمطار بالسرعة التي يحددها مندوب هندسة السكة.

- إذا كانت الرؤية واضحة يقوم سائق القطار بالقيادة بالسرعة التى يراها مناسبة مع الاستمرار في تخفيض سرعة للدرجة التي تمكنه من الرباط قبل أي عارض مفاجئ.

وكانت مصر قد تعرضت الأيام الماضية لأسوأ عاصفة منذ 5 أعوام تقريبا بمدينة الإسكندرية، والتي سقط بسببها قتلى ومصابين.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-22
23:30 | 2020-11-22
23:22 | 2020-11-22
23:00 | 2020-11-22
22:30 | 2020-11-22
22:16 | 2020-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website