عربي-دولي

بومبيو: نساعد في بناء عراق جديد وسنحدد الإجراءات ضد "ميليشات إيران" هناك لاحقاً

Lebanon 24
22-11-2020 | 23:00
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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الشعب العراقي "أظهر رغبته في عدم التبعية لإيران"، ووجه تهديدا جديدا إلى الفصائل العراقية المتحالفة مع طهران.

وقال بومبيو، في حوار مع قناة "العربية"، اليوم الأحد، إن هدف تواجد الولايات المتحدة العسكري في البلاد يهدف إلى دعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لـ"بناء عراق جديد"، مضيفا أن واشنطن ستحدد لاحقا الإجراءات الواجب اتخاذها ضد ما وصفه بـ "ميليشيات إيران في العراق".
 
وذكر وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تسعى إلى "إحلال السلام في المنطقة ولم تتوقف عن العمل في هذا الاتجاه"، مع مراعاة "الخطر من قبل إيران التي تعتبرها الدول الإقليمية تهديدا مشتركا".

وشدد بومبيو على أن نهج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران لا يزال ثابتا ولم ولن يشهد أي تغيرات، حتى في الفترة الانتقالية، قائلا إن الولايات المتحدة "تلتزم بكافة التزاماتها أمام دول المنطقة وفي ما يتعلق بحماية المواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط وأقامت تحالفا إقليميا ضد الجمهورية الإسلامية".
 
وأشار الوزير الأميركي إلى أن "الخطر الإيراني" هو ما دفع الإمارات والبحرين إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مبديا قناعته بأن المزيد من الدول العربية ستتخذ خطوات مماثلة في المستقبل.

وقال: "الحقيقة هي أن دول الخليج وإسرائيل أدركت أنها تواجه خطرا مشتركا من قبل إيران.. كل دولة تريد ظروفا أفضل لمواطنيها ستبادر إلى الاعتراف بإسرائيل".
المصدر: روسيا اليوم
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