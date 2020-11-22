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عربي-دولي
ظريف يتهم دولا بإعاقة التسوية السياسية في سوريا وإضاعة الفرص
Lebanon 24
22-11-2020
|
19:30
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اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض الدول بإعاقة عملية التسوية السياسية في سوريا.
وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الفرصة كانت متاحة لإنهاء الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، إلا أننا نواجه كل مرة مساعي بعض الدول لإحباط الحل وإضاعة الفرص".
وأكد ظريف خلال استقباله غير بيدرسن، المبعوث الأممي للتسوية السورية، مساء أمس السبت، على "ضرورة إلغاء العقوبات الجائرة وغير العادلة على الشعب والحكومة في سوريا، وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا".
وقالت الخارجية الإيرانية، إن بيدرسن، أطلع ظريف على آخر تطورات لجنة دراسة الدستور السوري والجهود، التي يبذلها لعقد الاجتماع المقبل، مشيرا إلى "تعاون إيران مع الأمم المتحدة في حل الأزمة"، وشدد على "أهمية دور طهران في هذه العملية".
المصدر: روسيا اليوم
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