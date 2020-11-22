إيران لإسرائيل: سنهزم أي محاولة للنيل من دورنا بسوريا.. وزمن الكرّ والفرّ انتهى

توعدت إيران، الأحد، بهزيمة أي محاولة إسرائيلية للنيل من دورها في سوريا وقالت إن عصر هجمات "الكر والفر" في سوريا من جانب الاحتلال الإسرائيلي قد انتهى وذلك بعد أيام من شن الاحتلال ضربات جوية على الجيش السوري وأهداف تابعة لوحدات إيرانية شبه عسكرية في سوريا.وسبق أن شن الاحتلال الإسرائيلي هجمات على أهداف إيرانية وأهداف لفصائل تابعة لها في سوريا.وتساند طهران الرئيس بشار الأسد وقواته في مواجهة معارضيه منذ 2012.ويوم الأربعاء قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الهجمات شملت ثمانية أهداف منها مقر رئيسي لإيران في مطار دمشق الدولي وموقع سري لمليشيات يستخدم كمنشأة لاستضافة وفود إيرانية رفيعة عندما تأتي إلى سوريا للعمل".وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت: "النظام الصهيوني يدرك تمام الإدراك أن عصر الكر والفر انتهى ومن ثم فهو في غاية الحذر".وتنفي إيران وجود قوات عسكرية لها في سوريا وتقول إنها أرسلت قوات خاصة إليها بصفة مستشارين عسكريين. وتقول طهران إنها سترسل مستشارين عسكريين إلى سوريا ما دام ذلك ضروريا.وقال خطيب زادة: "وجود إيران في سوريا استشاري، وبالطبع إذا عرقل أحد هذا الوجود الاستشاري فسيكون ردنا ساحقا".وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرة أشخاص على الأقل من بينهم خمسة إيرانيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سقطوا قتلى في الهجوم.وقال خطيب زادة: "أنا لا أؤكد استشهاد جنود إيرانيين في سوريا".