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تقارير تكشف: اختفاء ابن شقيق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

Lebanon 24
22-11-2020 | 21:00
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كشفت تقارير صحفية أنّ كيم هان سول، ابن شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، توارى عن الأنظار بعد اجتماع مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، عقب اغتيال والده كيم جونغ نام في ماليزيا عام 2017 بغاز الأعصاب.

 

ووفقاً لصحيفة "ذي نيويوركر" الأميركية، فقد اتصل هان سول بأدريان هونغ، زعيم المجموعة التي ساعدته على الفرار، بعد أن لاحظ اختفاء الشرطة التي كانت تحرس منزله عادة.

 

وخوفاً على حياته، تواصل الشاب بالمجموعة وأخبرهم أنه بحاجة إلى "الخروج من ماكاو في أسرع وقت ممكن". ويقال إن هان سول (25 عاماً) التقى بأعضاء المجموعة في تابي بتايوان، بعد يومين من مقتل والده. وهناك يُزعم أنه استقل طائرة ليطلب اللجوء في أمستردام.

 

وبحسب الصحيفة، فقد تبين أن هان سول لم يصل إلى وجهته، ويقال أنّ 2 من عناصر الـ"CIA" اعترضوا طريقه في تايبيه، وجرى نقله إلى مكان آمن غير معلوم.

 

وكان آخر ظهور لهان سول على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو قصير بعد مرور بضعة أسابيع على اغتيال والده. وكان الشاب يعرف بثرائه الكبير وبنشره نصوصاً تنتقد عمّه كيم جونغ أون ونظام البلاد، معتبراً أن جده كيم إيل سونغ وابنه الزعيم الكوري، فرضا على الشعب الكوري الشمالي حياة معاناة صعبة يشعر إزاءها بالذنب.

 

 

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