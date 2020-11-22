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الانتخابات الأميركية.. حملة ترامب تهدد بورقة المحكمة العليا

Lebanon 24
22-11-2020 | 23:59
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رفض قاض في بنسلفانيا، السبت، شكاوى دونالد ترامب بشأن حصول تزوير انتخابي على نطاق واسع في هذه الولاية، في خطوة تشكل ضربة جديدة لمحاولة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية لمصلحته.
ويمهد هذا القرار القضائي القاسي، الطريق أمام مصادقة بنسلفانيا على فوز الديموقراطي جو بايدن بالولاية في الانتخابات الأميركية  2020 ، وهو إعلان مقرر الإثنين.
حملة ترامب

بدورها، أصدرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بياناً، بعد رفض قاضي المحكمة الاتحادية في ولاية بنسلفانيا المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال محامي ترامب رودي جولياني في بيان، إنه يشعر بخيبة أمل من الحكم، مضيفاً أن "قرار اليوم يساعدنا في استراتيجيتنا للجوء على وجه السرعة إلى المحكمة العليا الأميركية".
وقال جولياني، إن حملة ترامب ستطلب من محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثالثة في فيلادلفيا مراجعة الحكم بشكل مستعجل.
ويحتاج ترامب كي يكون لديه أي أمل في إلغاء نتيجة الانتخابات، إلى قلب النتيجة في ولاية بنسلفانيا والتي من المقرر أن يصدق عليها مسؤولو الولاية يوم الاثنين.
وكان قاضٍ اتحادي قد رفض دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.



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