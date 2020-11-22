إثيوبيا تمهل قوات تيغراي 72 ساعة للاستسلام

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده ستشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي خلال 72 ساعة ما لم تستسلم قوات الإقليم.وكتب في تغريدة مخاطبا قوات الإقليم: "ندعوكم للاستسلام سلميا خلال 72 ساعة، مع الاعتراف بأنكم وصلتم إلى نقطة اللاعودة".وكان متحدث عسكري قال في وقت سابق من اليوم إن الجيش الإثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون بالدبابات وقد يلجأ إلى المدفعية لقصف المدينة في محاولة لإنهاء حرب مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وحث المدنيين على حماية أنفسهم.