مستجدات الأحداث في الشرق الأوسط بين بن سلمان وبومبيو

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم في نيوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يزور المملكة.



واستعرض الرجلان علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.