عربي-دولي

"كان يخاف الفتيات".. حقائق جديدة تُكشف عن طفولة كيم جونغ أون

Lebanon 24
29-11-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-770405-637422702069481155.jpg
Doc-P-770405-637422702069481155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير جديد نشرته صحيفة "express" البريطانية أنّ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان يخاف الفتيات عندما كان في المدرسة.

وكان جونغ أون، الديكتاتوري الذي يهدّد الأمن العالمي، قد نشأ في سويسرا، ويقال أنه التحق بالمدرسة الدولية في بيرن ولاحقاً بمدرسة ليبيفيلد - شتاينهولزلي العامة.

وتسرد الكاتبة آنا فيفيلد تفاصيل عن سنوات المراهقة الخاصّة بجونغ أون، وذلك في كتابها "The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un"، إذ تحدثت إلى أولئك الذين ادعوا أنهم يعرفون كيم جيداً، بما في ذلك كيف كان يخاف من الفتيات.
 
 
وتقول فيفيلد: "في الوقت الذي يتخطى فيه المراهقون الحدود عادة، فإن جونغ أون لم يذهب إلى المخيمات المدرسية أو الحفلات أو المراقص".

من جهتها، لفتت زميلة سابقة لجونغ أون في المدرسة إلى أنّ "الأخير جنب تماماً الاتصال بالفتيات"، مشيرة إلى أنها "لم تجرِ محادثة جوهرية معه أبداً". وأضافت: "لقد كان وحيداً ولم يشارك شيئاً عن حياته الخاصة".

إلى ذلك، أكدت سلطات التعليم في كونيز "أن درجات جونغ أون في الإمتحانات لم تكن رائعة أبداً"، في حين أن فيفيلد تشير إلى أنّ "تعليم جونغ أون كان بعيد كل البعد عن تجربته في كوريا الشمالية". وأضافت: "التعليم الذي تلقاه كيم في سويسرا قدم وجهة نظر مختلفة تماماً عن تلك التي عاشها في بلاده".

وتضمنت دروس كيم جونغ أون حقوق الإنسان، حقوق المرأة وتطوير الديمقراطية. كذلك، كان الطلاب في سويسرا يتلقون أيضاً دروساً تتعلق بمارتن لوثر كينغ، نيسلون مانديلا والمهاتما غاندي، وتضيف فيفيلد: "كان هناك تركيزٌ قوي على التنوع الثقافي؛ الفئات الدينية والعرقية والاجتماعية وحقوق الإنسان والتضامن مع المحرومين".

وتتابع: "من الصعب معرفة رأي جونغ أون خلال هذه الدروس. لا توجد مثل هذه الحقوق في كوريا الشمالية. كان بإمكان الزعيم الكوري أن يقول لنفسه أن شعبه لا يحتاج إلى كل هذه المثل العليا لأنهم كانوا سعداء للغاية تحت قيادة والده".

ويتفق معظم المحللين على أن جونغ أون التحق بجامعة كيم إيل سونغ، وهي مدرسة رائدة لتدريب الضباط في بيونغ يانغ، من العام 2002 إلى 2007. وحصل الزعيم الكوري على درجتين، إحداهما في الفيزياء من جامعة كيم إيل سونغ والأخرى كضابط بالجيش في جامعة كيم إيل سونغ العسكرية.

وكان أخوه الأكبر غير الشقيق، كيم جونغ نام، صاحب الحظ الأوفر في الزعامة بكوريا الشمالية حيث كان مرشحاً ليخلف والده، ولكن سرعان ما سقط حظه بعد أن أوردت التقارير أنه أُعتقل في اليابان عام 2001 عندما كان ينوي زيارة "ديزني لاند" في طوكيو، بتهمة حمل جوازات سفر مزورة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-29
23:30 | 2020-11-29
23:29 | 2020-11-29
22:30 | 2020-11-29
22:00 | 2020-11-29
21:00 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website