وكان جونغ أون، الديكتاتوري الذي يهدّد الأمن العالمي، قد نشأ في سويسرا، ويقال أنه التحق بالمدرسة الدولية في بيرن ولاحقاً بمدرسة ليبيفيلد - شتاينهولزلي العامة.وتسرد الكاتبة آنا فيفيلد تفاصيل عن سنوات المراهقة الخاصّة بجونغ أون، وذلك في كتابها "The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un"، إذ تحدثت إلى أولئك الذين ادعوا أنهم يعرفون كيم جيداً، بما في ذلك كيف كان يخاف من الفتيات.