يعمل بمبدأ "أطلق النار وانس".. إيران تنتج نسخة من صاروخ "هيلفاير" الأميركي (صور)

ذكرت "سبوتنيك" انه تم نسخ الصاروخ الأميركي الشهير المضاد للدبابات AGM-114 Hellfire بنجاح في إيران.

الصاروخ هيلفاير هو سلاح لمروحيات AH-64 Apache و AH-1Z Viper و OH-58 Kiowa ، بالإضافة إلى طائرات MQ-1 Predator و MQ-9 Reaper المسيرة الهجومية.

Couple photos of Iranian Ghaem 114 air-to-ground guided missile. pic.twitter.com/7fO0mDmfUg

— Yuri Lyamin (@imp_navigator) December 1, 2020

وتُعرض النسخة التي تم إنشاؤها، والمعروفة باسم Ghaem-114 ، حاليًا في معرض طهران للإنجازات والتطورات الواعدة للبحرية.

وأشار الخبير العسكري يوري لامين، إلى أنه أصبح وجود مثل هذه الأسلحة معروفًا في شباط من هذا العام، عندما لوحظ وجود صواريخ في صور إحدى المروحيات من طراز Bell-214A المحدثة التابعة للحرس الثوري الإسلامي. ولكن بعد ذلك تم عرضها من بعيد، والآن يمكن رؤيتها بالفعل عن قرب، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت تستخدم Hellfire بنشاط لسنوات في العراق وأفغانستان المجاورتين، فربما لم يكن من الصعب على الإيرانيين الحصول عليها.

IMHO fist close-up of container of the Iranian Jask-2 system for launching anti-ship missiles from 533-mm torpedo tubes of submarines pic.twitter.com/aArun3DII7

— Yuri Lyamin (@imp_navigator) December 1, 2020

والصواريخ الأربعة المعروضة في الصور لها رؤوس توجيه مختلفة: حراري، تلفزيون، ليزر شبه نشط، ورادار نشط، كما هو مفترض. إذا نجحت إيران بالفعل في إعادة إنشاء الخيار الرابع، القادر على العمل بمبدأ "أطلق النار وانس"، فيمكن اعتبار ذلك إنجازًا كبيرًا للصناعة العسكرية للجمهورية الإسلامية.