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انفجار يهزّ ثاني أكبر مصفاة للنفط في جنوب أفريقيا! (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2020 | 13:00
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هزّ انفجار ضخم ثاني أكبر مصفاة للنفط في جنوب أفريقيا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية في البلاد.
 
وقالت شرطة جنوب أفريقيا إنّ انفجاراً وقع في ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد في مدينة ديربان، صباح اليوم الجمعة.، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز".
 
ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الشرطة، قوله إنّه "لم يتضح بعد إن كان الانفجار أسفر عن إصابات أو وفيات".
 
ولم يتبيّن إن كان الانفجار أثّر على الإنتاج في المصفاة، التي تعمل بطاقة إنتاج 120 ألف برميل يومياً.
 
كما ذكر متحدث باسم شركة "إنجين" التي تدير المصفاة أنه سيدلي ببيان في وقت لاحق.
 
المصدر: سبوتنيك
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