إعدام المعارض الإيراني البارز والصحافي روح الله زم

كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة عن تنفيذ طهران لحكم الإعدام بحق صحافي معارض بارز اعتقلته العام الماضي خلال ما وصفته طهران بعملية للمخابرات بعد أن قضى سنوات في منفاه بفرنسا.
وبحسب ما ذكر موقع "الحرة"، فقد أُعدم روح الله زم، الذي يتابع قناته "أمد نيوز" أكثر من مليون متابع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض على العنف في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017.
وفي 8 كانون الأول الماضي الفائت أيّدت المحكمة العليا الإيرانية حكما بإعدام زم، وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم الهيئة القضائية في بث حيّ لمؤتمر صحافي نشره موقع قضائي: "نعم، المحكمة العليا أيّدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية".
وفرّ الصحافي، وهو ابن إصلاحي شيعي بارز، من إيران وحصل على اللجوء في فرنسا. وفي تشرين الأول عام 2019 قال الحرس الثوري الإيراني إنّه "أوقع" زم في "عملية معقدة استخدم فيها الخداع المخابراتي". ولم يوضح أين جرت العملية.
وفي شباط الفائت بدأت طهران محاكمة الناشط في جلسة مغلقة وبغياب وسائل الإعلام، وأفادت جينها بعض التقارير إلى اعتقال زم تم من خلال استدراجه إلى مدينة النجف في العراق، ومن ثم اختطافه على أيدي الحرس الثوري الإيراني.
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني "وثائقياً" يتعلق "بارتباطات روح الله زم".
ودعت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان مراراً السلطات الإيرانية إلى الكف عن بثّ "اعترافات متلفزة" لمشتبه بهم باعتبار أن في هذه الأساليب "خرقا لحقوق الدفاع".