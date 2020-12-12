إعدام المعارض الإيراني البارز والصحافي روح الله زم

كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة عن تنفيذ طهران لحكم الإعدام بحق صحافي معارض بارز اعتقلته العام الماضي خلال ما وصفته طهران بعملية للمخابرات بعد أن قضى سنوات في منفاه بفرنسا.

وبحسب ما ذكر موقع "الحرة"، فقد أُعدم روح الله زم، الذي يتابع قناته "أمد نيوز" أكثر من مليون متابع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض على العنف في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017.