عربي-دولي

كم بلغ عدد إصابات كورونا والوفيات في العالم؟

Lebanon 24
12-12-2020 | 13:00
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أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم لتتجاوز حاجز الـ70 مليون إصابة والوفيات أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 7,013,1911، وإجمالي الوفيات 1.592,795.

ونشرت الجامعة بيانات عشر من الدول التي سجلت  أكبر عدد من حيث إجمالي الوفيات جراء الفيروس.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث بلغت الوفيات 294874، والإصابات 15,834,965.

تليها البرازيل بـ 179765 حالة وفاة، و6,781,799 إصابة،

ثم الهند بـ 142186 حالة وفاة و9,796,769 إصابة.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك بـ 113019 وفاة و1,229,379 إصابة.

بريطانيا بـ 63603 وفاة و1,814,395 إصابة.

إيطاليا بـ 63387 وفاة و1,805,873 إصابة.

فرنسا بـ 57671 حالة وفاة و2,405,210 إصابة.

إيران بـ 51727 حالة وفاة و1,092,407 إصابة.

اسبانيا بـ 47624 وفاة و1,730,575، إصابة.

روسيا بـ 45370 وفاة و2,574,319 إصابة.

المصدر: نوفوستي
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