بعد دخول بومبيو الحجر الصحي.. وزير أميركي يعلن غصابته بكورونا

أفادت وكالة "رويترز" بأن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وزير الداخلية الأميركي ديفيد برنهارت بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الداخلية الأميركية تأكيده في رسالة أن نتائج فحص برنهارت (51 عاما) جاءت إيجابية أمس الأربعاء، مشيرا إلى عدم ظهور أي أعراض لدى الوزير.وذكر المتحدث أن برنهارت يواصل أداء مهامه من الحجر الصحي.ويأتي ذلك بعد يوم من دخول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحجر الصحي بعد اكتشاف مخالطته شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" مؤخرا.