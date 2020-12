ترامب وميلانيا بزي موحد بآخر احتفال لهما في البيت الابيض (صور)

في آخر احتفال لهما بعيد الميلاد في البيت الأبيض، أراد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته أن يكون هذا العام مختلفا.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية صور الحفل حيث ارتدى ترامب وميلانيا بدلات رسمية متطابقة.

كما نشرت السيدة الأولى صور الحفل على حسابها الشخصي على "تويتر" حيث يقفان وقد علت وجههما ابتسامة وهما يقفون على سجادة حمراء أمام سلم البيت الأبيض تحيطهما زخارف احتفالية.

وأظهرت الصورة ترامب، وهو يرتدي بدلة سوداء كلاسيكية وقميصا أبيض وربطة عنق، فيما اختارت ميلانيا (50 عاما) سترة سوداء وقميصا أبيض، وبنطالا قصيرا نسبيا.

وعلّقت ميلانيا على الصورة، قائلة: "أعياد ميلاد سعيدة من الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @realDonaldTrump & @FLOTUS are seen December 10, in their official 2020 Christmas portrait,on the Grand staircase of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE

— Melania Trump (@FLOTUS) December 18, 2020

ومن المقرر أن يغادر ترامب وزوجته منزلهما في واشنطن بحلول 20 كانون الثاني، عندما يتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

ويتوقع أن يقيم ترامب وزوجته وابنهما بارون، 14 عاما، في منتجع مار آ لاجو في فلوريدا.