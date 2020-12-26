رئيس دولة سابق يشكو من ضيق الحال.. "أنا مفلس"

اشتكى رئيس بولندا السابق، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ليخ فاليسا، من نقص المال لديه.وقال فاليسا في حوار مع صحيفة "Polsat News": "لن يتلقى أحد مني هذا العام هدايا، لأنني مفلس... كان في وقت مضى لدي المال، وزعته ولم يبق في جيبي شيء.وأوضح الرئيس السابق أنه كان أكثر نشاطا، وكان "يعمل إضافيا" ومكتفيا، أما الآن فلم يعد لديه ما يكفي من المال.ويعد فاليسا أول زعيم لنقابة "التضامن"، وأصبح رئيسا لبولندا في الفترة 1990-1995.