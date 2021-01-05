السعودية تستضيف القمّة الخليجية الـ41.. وقادة مجلس التعاون يوقّعون على "بيان العلا"

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال القمّة الـ 41 لدول مجلس التعاون الخليجي، في مركز "مرايا" بمحافظ العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث وقّع المجتمعون على البيان الختامي للقمة وما عرف باسم "بيان العلا". #عاجل

قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوقعون البيان الختامي و #بيان_العلا.#القمة_الخليجية_في_العلا #واس pic.twitter.com/m8Ud5SBizW — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 5, 2021 وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم مركز "مرايا"، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي أعلن في كلمته الافتتاحية إطلاق مسمّى "قمّة السلطان قابوس والشيخ صباح" على القمّة.

وترأس الأمير محمد بن سلمان الاجتماع نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وضمّ وفد المملكة الرسمي: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراءمساعد بن محمد العيبان.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي"، مشيراً إلى أن "البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".



وأضاف: "ننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد. كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أدت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".

وتابع: "نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

واختتم حديثه بالتقدم بالشكر لقادة دول الخليج على هذه الخطوات الشجاعة.

#فيديو | كلمة ⁧#ولي_العهد⁩ الأمير محمد بن سلمان خلال انطلاق القمة الخليجية الـ41 في العلا. pic.twitter.com/N4B0d6lSb2 — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) January 5, 2021

من جهته، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن المشاركين اتفقوا على توقيع "بيان العلا" في هذه القمة.



وأضاف: "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيراً إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".



ومن جهة أخرى، ثمن أمير الكويت دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة.

بدوره، أعلن أمين مجلس التعاون، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن قادة الخليج اعتمدوا البيان الختامي لقمة العلا.



وكانت الوفود المشاركة وصلت إلى قاعة "مرايا"، التي تحتضن أعمال القمة رقم 41 لمجلس التعاون الخليجي.



وفي وقت سابق، وصل قادة الخليج وممثلوهم إلى العلا، لحضور القمة الخليجية، فيما كان في استقبال الوفود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا. كما وصل وفد قطر برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في القمة الخليجية.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية وصول وزير الخارجية سامح شكري إلى محافظة العلا للمشاركه في اجتماع الدورة 41 من القمة الخليجية، وذلك بعد قليل من إعلان فتح المجال الجوي المصري للطائرات القطرية.