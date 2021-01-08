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هاريس: التحدي أمام أميركا يتمثل في ازدواجية نظام العدالة

Lebanon 24
08-01-2021 | 10:00
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أعلنت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب، كامالا هاريس ان التحدي الذي نواجهه في الولايات المتحدة لا يتعلق فقط بتصرفات فئة قليلة من الناس شاهدناها في هجومهم على مبنى الكونغرس، بل يتعلق بكيفية تغيير نظام العدالة الذي لا يعمل بشكل متساوٍ مع الجميع.

 

وفي شريط فيديو بثته على حسابها على موقع تويتر، قالت هاريس إن ما شهده مبنى الكونغرس من هجوم هو – كما وصفه الرئيس المنتخب - اعتداء على حكم القانون، مؤكدة أنه "ليس له مكان في ديمقراطيتنا".

 

وأضافت هاريس أنه يجب علينا "أن نسأل أنفسنا سؤالين حول ما حدث بالأمس: ما هو الخطأ الذي تم ارتكابه وكيف يتوجب علينا تصحيحه؟"

The challenge we’re facing in our country is about more than the actions of a few. It’s about how to transform a justice system that doesn’t work equally for all. pic.twitter.com/w2ONQWUxjN

 
 

واستطردت بالقول إن "الإجابة تكمن في إدراك أن التحدي الأكبر أمامنا لا يتمثل فقط في تصرفات البعض كما شاهدناه بالأمس، لكنه يكمن في كيفية إصلاح وتغيير نظام العدالة الذي لا يعمل بشكل متساو مع الجميع؛ تم تجريبه بشكل مغاير من أبيض بخلاف أسود أو من غني بخلاف فقير."

 

وتابعت هاريس: "لقد شهدنا نظامي عدالة مغايرين؛ نرى في أحده متطرفين اقتحموا مبنى الكابيتول، ونرى في آخر نظام عدالة أطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين كما حدث الصيف الماضي."

 

وتعهدت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب بأن يعامل الجميع في الولايات المتحدة بسواسية، مضيفة أن هذا هو الأصل في حكم القانون وهو من "مثاليات العدالة المتساوية تحت مظلة القانون."

المصدر: سكاي نيوز
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